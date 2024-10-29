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​У Харкові завершено рятувальні роботи на місці нічного авіаудару росіян

Загинули дві жінки і двоє чоловіків. Також у сімох людей - гостра реакція на стрес.

​У Харкові завершено рятувальні роботи на місці нічного авіаудару росіян
Харків, наслідки авіаудару росіян
Фото: ДСНС

В Основ'янському районі Харкова завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби в ніч на вівторок.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники вилучили з-під завалів тіла чотирьох загиблих на території приватного житлового сектора. Спільно з працівниками комунальних служб міста розбирали завали повністю зруйнованого будинку: розчистили 320 куб. м будівельного сміття", - йдеться в повідомленні.

До аварійно-рятувальних робіт залучали 21 рятувальника та 4 одиниці техніки.

За даними облпрокуратури, унаслідок авіаудару загинули дві жінки і двоє чоловіків. Також у сімох людей - гостра реакція на стрес.

Харків, наслідки авіаудару росіян
Фото: ДСНС
Харків, наслідки авіаудару росіян

Фото: ДСНС

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