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З окупованої території Херсонщини повернули шістьох дітей, - Прокудін

За 10 місяців цього року з окупації вдалося евакуювати 224 дитини.

З окупованої території Херсонщини повернули шістьох дітей, - Прокудін
Ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Волонтери евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонської області ще шістьох дітей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ще шестеро сімей – нарешті на підконтрольній Україні території. З поки що окупованого лівобережжя області волонтерам вдалося повернути шістьох дітлахів. Це – двоє дівчаток і четверо хлопчиків, яким від 8 до 16 років", - написав він у Telegram. 

Серед повернутих – одна опікунська сімʼя, яка виховує дівчинку, позбавлену батьківського піклування. Разом і з нею евакуювали її повнолітнього брата. 

Прокудін додав, що операцію провела організація "Save Ukraine.

Голова ОВА також повідомив, що за 10 місяців цього року з окупації вдалося евакуювати 224 дитини з Херсонської області.

  • Росія викрала понад 20 тисяч українських дітей. Існує високий ризик депортації ще 1,5 млн дітей.

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