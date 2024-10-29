З окупованої території Херсонщини повернули шістьох дітей, - Прокудін

За 10 місяців цього року з окупації вдалося евакуювати 224 дитини.

Волонтери евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонської області ще шістьох дітей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ще шестеро сімей – нарешті на підконтрольній Україні території. З поки що окупованого лівобережжя області волонтерам вдалося повернути шістьох дітлахів. Це – двоє дівчаток і четверо хлопчиків, яким від 8 до 16 років", - написав він у Telegram.

Серед повернутих – одна опікунська сімʼя, яка виховує дівчинку, позбавлену батьківського піклування. Разом і з нею евакуювали її повнолітнього брата.

Прокудін додав, що операцію провела організація "Save Ukraine.

Голова ОВА також повідомив, що за 10 місяців цього року з окупації вдалося евакуювати 224 дитини з Херсонської області.