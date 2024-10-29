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На фронті загинув український спортсмен, веслувальник Даниїл Єгоров

З 2016 року Даниїл представляв Україну на міжнародній арені. 

На фронті загинув український спортсмен, веслувальник Даниїл Єгоров
Даниїл Єгоров
Фото: Міністерство молоді та спорту України

На війні з російськими окупантами загинув Даниїл Єгоров, член національної збірної України з академічного веслування.

Про це повідомила пресслужба Федерації академічного веслування України.

З 2016 року Даниїл представляв Україну на міжнародній арені. 

Даниїл Єгоров був бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року, срібним призером чемпіонату Європи до 23 років 2019 року.

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З початком війни спортсмен взяв до рук зброю й став до лав полку “Азов”. Мужність Єгорова відзначено нагородами “Золотий хрест” і “За збереження життя”.

Даниїл Єгоров загинув 28 жовтня 2024 року, у бою під Нью-Йорком Бахмутського району у віці 24 років.

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