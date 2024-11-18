Шестеро людей поранені через атаки Росії по Запорізькій області

Унаслідок російських обстрілів за добу поранення отримали шестеро жителів Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Чоловіки 18 та 59 років поранені під час ворожих ударів по Запоріжжю. Жінки 52, 55, 61 років та 59-річний чоловік отримали травми внаслідок атаки росіян по Пологівському району.

Упродовж доби окупанти завдали 424 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Ворог завдав 3 ракетних ударів по Запоріжжю.

Війська Росії здійснили 22 авіаційних удари по Новоандріївці, Новоданилівці, Юрківці, Темирівці та Малій Токмачці. 225 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили Преображенку, Новодарівку та Малу Токмачку.

166 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.