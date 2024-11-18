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Упродовж доби російська армія втратила понад 1500 солдатів

Всього українські захисники знищили близько 722 440 окупантів.

Упродовж доби російська армія втратила понад 1500 солдатів
Військовослужбовець ЗСУ
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1560 російських окупантів, 15 ворожих танків, 58 бойових броньованих машин та 30 артилерійських систем.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 722 440 (+1560) осіб,
  • танків ‒ 9365 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19059 (+38) од,
  • артилерійських систем – 20586 (+30) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19073 (+99),
  • крилаті ракети ‒ 2753 (+112),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29428 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3655 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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