Упродовж доби російська армія втратила понад 1500 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.24 орієнтовно склали:

Про це повідомили у Генштабі.

Всього українські захисники знищили близько 722 440 окупантів.

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