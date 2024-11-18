Упродовж доби найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському напрямках

Розпочалась дев’ятсот дев’яносто дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Як йдеться у зведенні Генштабу, ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця, при цьому активно застосовував бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Тернів та Чернещини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Біла Гора.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив три атаки у бік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка, Пустинка та Петрівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Трудового, Новодворівки, Рівнопілля та Роздолівки, крім того, завдав ударів штурмової та бомбардувальної авіації по населеному пункту Велика Новосілка.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога поблизу Новоандріївки.

Чотири рази без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 26 авіаударів 33 КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних удари, зокрема один масований ракетно-авіаційний удар. Загалом застосував 132 ракети, 85 авіаударів, зокрема скинув 141 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4700 обстрілів, з них 111 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1699 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Журавка, Кролевець, Басівка Сумської області; Козача Лопань, Циркуни, Вовчанськ, Лозова, Грушківка, Степова Новосілка, Куп’янськ Харківської області; Іванівка, Мирне, Лиман, Зарічне, Сіверськ, Закітне, Новомаркове, Торецьк, Дружба, Дачне, Улакли, Єлизаветівка, Курахове, Велика Новосілка Донецької області.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.