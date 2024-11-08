Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині відкрили рух мостом через Тетерів

Попередній міст був зруйнований у березні 2022 року внаслідок російського ракетного обстрілу. 

На Київщині відкрили рух мостом через Тетерів
Тимчасовий міст через Тетерів на Київщині
Фото: Руслан Кравченко

У Київській області триває відбудова інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Сьогодні на Київщині відкрили рух тимчасовим мостом по новій вісі через річку Тетерів поблизу одного з сіл на межі Вишгородського та Бучанського районів. Будівельні роботи зайняли 2 місяці.

Кравченко зауважив, що попередній міст був зруйнований у березні 2022 року внаслідок російського ракетного обстрілу. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Цей міст капітально відновлять, але поки що, аби мешканці громади не втрачали час на об'їзні маршрути, облаштували тимчасовий протяжністю майже 56 метрів. Цей міст виконано в один проїзд та з тротуарами по обидві сторони.

  • У Чернігівській області відновили черговий міст через Десну, який постраждав від російської агресії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies