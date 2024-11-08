На Київщині відкрили рух мостом через Тетерів

Попередній міст був зруйнований у березні 2022 року внаслідок російського ракетного обстрілу.

У Київській області триває відбудова інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Сьогодні на Київщині відкрили рух тимчасовим мостом по новій вісі через річку Тетерів поблизу одного з сіл на межі Вишгородського та Бучанського районів. Будівельні роботи зайняли 2 місяці.

Кравченко зауважив, що попередній міст був зруйнований у березні 2022 року внаслідок російського ракетного обстрілу.

Цей міст капітально відновлять, але поки що, аби мешканці громади не втрачали час на об'їзні маршрути, облаштували тимчасовий протяжністю майже 56 метрів. Цей міст виконано в один проїзд та з тротуарами по обидві сторони.