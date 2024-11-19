США днями оголосять новий пакет оборонної допомоги Україні

Подробиць про цей пакет наразі не повідомили.

Найближчими днями Сполучені Штати оголосять новий пакет оборонної допомоги Україні.

Про це сказала постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Укрінформ.

Також Томас-Грінфілд закликала інші країни підтримати Формулу миру Володимира Зеленського, оскільки українці мають отримати безпеку, якої вони заслуговують.

Вона наголосила, що мир в Україні має бути справедливим, стійким та повною мірою поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Водночас РФ має бути притягнута до відповідальності за її злочини та порушення Статуту ООН.

Лінда Томас-Грінфілд закликала Китай, щоб він “припинив розпалювати війну на європейському континенті” та сприяти військовим зусиллям Росії.

“І дозвольте мені чітко заявити, коли ця війна закінчиться, суверенна, незалежна демократична Україна контролюватиме свою міжнародно визнану територію та продовжуватиме свій шлях до приєднання до євроатлантичних інституцій, таких як НАТО”,- підсумувала представниця США при ООН.