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Сили оборони ліквідували за добу 1610 окупантів

Від початку вторгнення втрати армії ворога склали близько 724 050 солдатів. 

Сили оборони ліквідували за добу 1610 окупантів
Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1610 окупантів, 17 ворожих танків, 33 бойові броньовані машини та 46 артилерійських систем.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 724 050 (+1610) осіб,
  • танків ‒ 9382 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19092 (+33) од,
  • артилерійських систем – 20632 (+46) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19111 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2754 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29548 (+120) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3672 (+17).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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