Сили оборони ліквідували за добу 1610 окупантів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1610 окупантів, 17 ворожих танків, 33 бойові броньовані машини та 46 артилерійських систем.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 724 050 (+1610) осіб,
- танків ‒ 9382 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19092 (+33) од,
- артилерійських систем – 20632 (+46) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19111 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2754 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29548 (+120) од,
- спеціальна техніка ‒ 3672 (+17).
Дані уточнюються.