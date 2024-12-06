Шестеро людей зазнали вчора поранень у Херсонській області

Шестеро людей поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області.

Російських обстрілів і авіуадарів зазнали Антонівка, Станіслав, Білозерка, Комишани, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Одрадокам'янка, Осокорівка та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили кілька приватних автомобілів", – йдеться у повідомленні.