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Шестеро людей зазнали вчора поранень у Херсонській області

Ворог атакував будинки. 

Шестеро людей поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області.

Російських обстрілів і авіуадарів зазнали Антонівка, Станіслав, Білозерка, Комишани, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Одрадокам'янка, Осокорівка та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram. 

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили кілька приватних автомобілів", – йдеться у повідомленні. 

  • Одним із поранених є чоловік із Томиної Балки. 67-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення ніг.
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