Через російський ракетний обстріл Вознесенська у власній оселі загинув чоловік

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків пошкоджено близько 30 житлових будинків, автівки та лінії електропередач.

Учора, 5 грудня, о 16:36 м. Вознесенськ Миколаївської області зазнало ворожого ракетного удару. Через це у власній оселі загинув чоловік.

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, попередньо, росіяни атакували ракетами типу «X-59/X-69», які були збиті силами протиповітряної оборони.

Унаслідок бойової роботи та падіння уламків пошкоджено близько 30 житлових будинків, автівки та лінії електропередач. Наразі здійснюються роботи з відновлення електропостачання. Загинув 74-річний чоловік, який в цей час знаходився у власному будинку.

Також учора, 5 грудня, о 10:00 та 12:57 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

А в ніч на 6 грудня, о 02:58 під ворожими мінометними обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.