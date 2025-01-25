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“Нормально пишатися тим, що ти німець”: Маск виступив на передвиборчому заході ультраправої “АдН”

Маск вважає, що відверто забагато уваги приділяється минулій провині німців. Також він сподівається, що співголова партії Аліс Вайдель стане канцлеркою Німеччини.

“Нормально пишатися тим, що ти німець”: Маск виступив на передвиборчому заході ультраправої “АдН”
Маск на заході з нагоди інавгурації Трампа
Фото: скрін

Американський бізнесмен і близький соратник президента США Дональда Трампа Ілон Маск у суботу, 25 січня, виступив по відеозв'язку перед учасниками стартового передвиборчого заходу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у місті Галле у федеральній землі Саксонія-Ангальт, передає DW. 

На початку виступу Маска мав проблеми зі зв'язком і сказав: «Ви мене чуєте? Якщо так, підніміть руку або на кшталт того». Після цього він засміявся. Ймовірно, таким чином бізнесмен пожартував через критику, яку він зазнав через свій жест, схожий на нацистське вітання.

Він заявив, що АдН є "найкращою надією" для Німеччини і що “це нормально пишатися тим, що ти німець”. 

"Я вважаю, що відверто забагато уваги приділяється минулій провині, і нам потрібно вийти за рамки цього. Діти не повинні бути винними в гріхах своїх батьків або навіть своїх прадідів", - зазначив бізнесмен.

У промові, яка тривала менше п'яти хвилин, Маск також висловив думку, що Німеччина страждає від "занадто великої бюрократії з боку Брюсселя" і висловив сподівання, що співголова АдН Аліс Вайдель очолить уряд ФРН.

"Я дуже сподіваюся, що AдН досягне успіху і Аліс Вайдель стане канцлером", - сказав він на завершення промови.

Маск вже не вперше висловлює активну підтримку АдН, раніше він навіть робив інтерв'ю зі співголовою партії. Він також неодноразову критикував чинну німецьку владу. Він назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "дурнем", а федерального президента Штайнмаєра "тираном".

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