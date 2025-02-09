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За тиждень РФ застосувала проти України понад 1260 авіабомб та майже 750 ударних БпЛА

Також ворог атакував українські міста десятком ракет різних типів.

За тиждень РФ застосувала проти України понад 1260 авіабомб та майже 750 ударних БпЛА
обстріл міста Суми
Фото: ДСНС України

Упродовж тижня російська армія атакувала українські міста понад 1260 авіабомбами, запустила майже 750 ударних дронів та понад 10 ракет. 

Про це інформує президент Володимир Зеленський.

"Цього тижня понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей", — каже президент. 

Глава держави наголошує, що російське військове виробництво, яке забезпечує терор Кремля, тримається на трьох речах – "це схеми обходу санкцій, без яких у Росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів". 

"Ми вдячні всім партнерам, які посилюють санкції. Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя", — додає Зеленський.

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