На Донеччині через російські обстріли знищено десятки житлових будинків, газогони та електопередачі

Російська армія продовжує чинити терор цивільного населення Донецької області. Унаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки та інфрмаструктура.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Мирнограді внаслідок російського обстрілу пошкоджено авто. У Покровську поранено 4 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок, господарчу споруду і авто.
У Гришиному пошкоджено 6 приватних будинків, в Малинівці і Федорівці Гродівської громади пошкоджено 4 будинки.
У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 3 будинки, у Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 22 приватні будинки, 3 лінії електропередач і 3 газогони, в Іванопіллі пошкоджено 2 будинки і газогін.
У Сіверську пошкоджено 8 будинків.
За добу з лінії фронту вдалося евакуювати 30 людей, у тому числі 6 дітей.