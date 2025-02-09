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На Донеччині через російські обстріли знищено десятки житлових будинків, газогони та електопередачі

За добу з лінії фронту евакуювали ще 6 дітей.

На Донеччині через російські обстріли знищено десятки житлових будинків, газогони та електопередачі
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія продовжує чинити терор цивільного населення Донецької області. Унаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки та інфрмаструктура. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Мирнограді внаслідок російського обстрілу пошкоджено авто. У Покровську поранено 4 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок, господарчу споруду і авто.

У Гришиному пошкоджено 6 приватних будинків, в Малинівці і Федорівці Гродівської громади пошкоджено 4 будинки.

У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 3 будинки, у Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 22 приватні будинки, 3 лінії електропередач і 3 газогони, в Іванопіллі пошкоджено 2 будинки і газогін.

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

За добу з лінії фронту вдалося евакуювати 30 людей, у тому числі 6 дітей.

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