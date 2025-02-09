Росіяни планують мобілізувати найманців та мігрантів з Центральної Азії, яких завезли на ТОТ України

На весняний період окупанти планують посилити примусову мобілізацію на ТОТ України. Цього разу окупанти "опрацьовують" мігрантів з Центральної Азії, яких завезли на окуповані території.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Серйозні втрати на фронті російська влада намагається перекрити мобілізацією на ТОТ України, а також рекрутингом найманців та мігрантів. У зв’язку із чим, окупанти постійно здійснюють психологічний тиск на чоловіків призовного віку, щоб таким чином змусити їх підписувати контракти під загрозою арештів, конфіскації рухомого та нерухомого майна або депортація з рідного міста до депресивних регіонів росії", – кажуть у спротиві.

Окрема категорія, на яку орієнтуються російські військкомати на ТОТ – мігранти з країн Центральної Азії. Нині їх активно починають "опрацьовувати" з метою підписання контракту з російським військом.

У спротиві нагадують, що примусова мобілізація громадян України на окупованих територіях суперечить статтям 49 та 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з цими нормами, окупанти не мають права примушувати цивільне населення служити у своїх збройних силах тощо.

Центр національного спротиву закликає місцеве населення на ТОТ уникати будь-якого контакту з окупаційними структурами, фіксувати та документувати факти примусового залучення до лав окупаційних військ, а також інформувати про злочини їх представників.