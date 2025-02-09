На Київщині уламки російського дрона пошкодили будмайданчик

У Київській області області вночі працювала ППО. Повітряна тривога тривала 11 годин. Унаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджені цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

"Чергова масована атака ворожих БпЛА на Київщину. Тривога тривала більше 11 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні.

В Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку відбулося падіння уламків збитої цілі. Пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку. Також в інших районах Київщини зафіксовані падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості.

Оперативні групи продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.