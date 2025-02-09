Повітряні Сили за тиждень знищили понад 546 ворожих цілей

Із 3 по 9 лютого Повітряні Сили ЗСУ знищили понад 546 ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба ПС.

Серед знищених ворожих цілей:

1 керована авіаційна ракета;

408 ударних БпЛА типу Shahed;

108 розвідувальних безпілотників та БпЛА інших типів.

Окрім роботи ППО, значний внесок у боротьбу з окупантами робить й наша авіація. За тиждень тактичні літаки Повітряних Сил здійснили понад 100 вильотів, виконуючи різноманітні завдання:

68 вильотів на винищувальне авіаційне прикриття;

27 вильотів на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ;

8 вильотів на повітряну розвідку.

Наші пілоти завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, використовуючи бомби та ракети різних типів. Було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили противника.

Воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил також здійснили 250 розвідувальних вильотів БПЛА, здійснили 54 ураження FPV-дронами по укриттях та інших цілях противника, а також застосували 63 скиди та FPV.

Результати їхньої роботи: