Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Історична подія. Балтія від’єдналася від енергомережі Росії
Історична подія. Балтія від’єдналася від енергомережі Росії
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні Сили за тиждень знищили понад 546 ворожих цілей

За тиждень тактичні літаки здійснили понад 100 вильотів, виконуючи різноманітні завдання. 

Повітряні Сили за тиждень знищили понад 546 ворожих цілей
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Із 3 по 9 лютого Повітряні Сили ЗСУ знищили понад 546 ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба ПС. 

Серед знищених ворожих цілей:

  • 1 керована авіаційна ракета;
  • 408 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 108 розвідувальних безпілотників та БпЛА інших типів.

Окрім роботи ППО, значний внесок у боротьбу з окупантами робить й наша авіація. За тиждень тактичні літаки Повітряних Сил здійснили понад 100 вильотів, виконуючи різноманітні завдання:

  • 68 вильотів на винищувальне авіаційне прикриття;
  • 27 вильотів на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ;
  • 8 вильотів на повітряну розвідку.
  • Наші пілоти завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, використовуючи бомби та ракети різних типів. Було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили противника.

Воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил також здійснили 250 розвідувальних вильотів БПЛА, здійснили 54 ураження FPV-дронами по укриттях та інших цілях противника, а також застосували 63 скиди та FPV. 

Результати їхньої роботи:

  • 80 ліквідованих окупантів;
  • 4 одиниці спеціальної техніки знищено;
  • 17 укриттів та позицій противника зруйновано.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies