Представники всіх країн ЄС зібралися для обговорення десятого пакету санкцій проти Росії

До списку мають потрапити іранські організації, залучені в війну проти України.

Представники 27 країн Євросоюзу зібралися в Брюсселі для обговорення десятого пакету санкцій проти Росії. Очікується, що обмежувальні заходи ухвалять до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, пише Reuters.

Згідно з планому, під санкції потраплять, зокрема, російські пропагандисти, ставленики Кремля на окупованих територіях та іноземні компанії, причетні до постачання озброєння і технологій до Росії.

Джерела повідомили, що нові заборони стосуватимуться електронних схем і компонентів, теплових камер, радіоприймачів і важких транспортних засобів, а також сталі та алюмінію, що використовуються в будівництві, і машин, що використовуються в промислових і/або будівельних цілях.

Комісія також запропонувала подальші обмеження для європейських спільних підприємств з Росією та росіянами, які перебувають у радах директорів у Європі.

Серед обговорюваних заходів також було внесення до чорного списку осіб, причетних до виробництва іранських безпілотників, які використовуються в Україні.

Блок прагне як розширити свої заходи проти Росії, так і закрити лазівки в існуючих санкціях, зокрема шляхом запровадження жорсткішого контролю над продажем супутникових даних Китаю.

Нідерланди запропонували внести в чорний список дубайську Sun Ship Management, підрозділ російської судноплавної компанії "Совкомфлот", яка перебуває під санкціями Великобританії, Канади та США.

Згідно з вебсайтом компанії, багато її суден ходять під прапором Кіпру, країни ЄС. Дипломатичне представництво Кіпру в ЄС і Sun Ship Management не відповіли на запити про коментарі.

Вимога одностайності означає, що націлювання на атомну промисловість Росії не обговорюється через опозицію з боку Болгарії та Угорщини, незважаючи на заклики Києва та Росії до "яструбів" усередині блоку, включаючи Польщу.

ЄС також вперше запропонує санкції проти іранських економічних операторів, залучених у російську війну в Україні.

"Вперше ми також пропонуємо накласти санкції на іранські організації, включно з тими, які пов’язані з Революційною гвардією Ірану", – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн європейським законодавцям у Страсбурзі.

Фон дер Ляєн додала, що 10-й пакет санкцій на загальну суму 11 мільярдів євро (9,75 мільярда фунтів стерлінгів/11,79 мільярда доларів) буде спрямований на нові заборони на торгівлю та контроль за експортом технологій, включаючи безпілотники, гелікоптери та ракети.