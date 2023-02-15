Колишній спецпризначенець з Ізраїлю створив угруповання, що втручалося в понад 30 виборів по всьому світу, – The Guardian

Команда ізраїльських підрядників під керівництвом колишнього оперативника спецпризначенців Тала Ханана може бути причетною до втручання в понад 30 виборів по всьому світу. Про це йдеться у розслідуванні The Guardian.

За даними журналістів, угруповання втручалося в вибори за допомогою хакерських дій, саботажу та автоматизованої дезінформації в соціальних мережах. Їхній шеф Ханан, відомий під псевдонімом "Хорхе", не відповів на детальні запитання про діяльність і методи команди та "заперечив будь-які протиправні дії".

Саме угруповання використовує назву "Команда Хорхе".

"Розслідування розкриває надзвичайні подробиці про те, як використовують приватну службу, що пропонує таємне втручання у вибори без сліду. Також група працює для корпоративних клієнтів", – зазначили в розслідуванні.

Журналісти під прикриттям вивідали у Хорхе, що його послуги були доступні для розвідувальних агентств, політичних кампаній і приватних фірм, які хотіли таємно маніпулювати громадською думкою. Він сказав, що їх використовували в Африці, Південній і Центральній Америці, США та Європі. Схоже, що Ханан проводив принаймні частину своїх операцій з дезінформації через ізраїльську компанію Demoman International, яка зареєстрована на вебсайті Міністерства оборони Ізраїлю для сприяння експорту оборонної продукції. Міністерство оборони Ізраїлю не відповіло на запити про коментарі.

Однією з ключових послуг Команди Хорхе є складний програмний пакет Advanced Impact Media Solutions або Aims. Він контролює величезну армію з тисяч підроблених профілів у соціальних мережах у Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram і YouTube. Деякі аватари навіть мають облікові записи Amazon із кредитними картками, біткойн-гаманцями та обліковими записами Airbnb.

Протягом більш ніж шести годин таємно записаних зустрічей Ханан і його команда говорили про те, як вони можуть збирати розвідувальні дані про конкурентів, зокрема, використовуючи методи злому для доступу до облікових записів Gmail і Telegram. Вони хвалилися проплаченим матеріалом у новинних виданнях, які потім розповсюджуються за допомогою програмного забезпечення для керування ботами Aims.

Значна частина їхньої стратегії, здається, зосереджена на зриві або саботуванні конкурентних кампаній: команда навіть стверджувала, що надіслала секс-іграшку через Amazon додому до політика, щоб створити у його дружини помилкове враження, що він має роман.

"Методи та прийоми, описані командою Хорхе, створюють нові виклики для великих технологічних платформ, які роками намагаються запобігти нечесним діячам, які поширюють неправду або порушують безпеку своїх платформ. Докази глобального приватного ринку дезінформації, спрямованої на вибори, також будуть сигналом тривоги для демократій у всьому світі", – наголосили журналісти в розслідуванні.

Діяльність Team Jorge розслідує консорціум журналістів, до якого входять представники 30 видань, включно з Le Monde, Der Spiegel і El País. Проєкт, який є частиною ширшого розслідування індустрії дезінформації, координується Forbidden Stories, французькою некомерційною організацією. Троє журналістів – з Radio France, Haaretz і TheMarker – звернулися до Team Jorge, видаючи себе за консультантів, які працюють від імені політично нестабільної африканської країни, яка бажала відкласти вибори.

Зустрічі з Хананом і його колегами відбулися за допомогою відеодзвінків і особистої зустрічі на базі команди Хорхе – офісі без позначення в індустріальному парку в Модіїні, за 20 миль від Тель-Авіва. Ханан описав свою команду як "випускників державних установ", які мають досвід у фінансах, соціальних медіа та кампаніях, а також у "психологічній війні", діючи з шести офісів по всьому світу. Четверо колег Ханана були присутні на зустрічах, включаючи його брата Зохара Ханана, якого назвали виконавчим директором групи.

Хорхе підставним потенційним клієнтам вихвалявся, що зараз його команда працює над виборами в Африці. Він також сказав, що має команду в Греції та Еміратах, а за весь час діяльності він і його люди були причетні до втручання в 33 кампанії президентського рівня, 27 з яких "були успішними". За його словами, він брав участь у двох проєктах в США, але не політичних. Заяви команди Хорхе достовірно перевірити не вдалося.

Крім послуг мережі ботів, Ханан демонстрував, як може зламати пошту та Telegram.

"В одному випадку він показав на екрані обліковий запис Gmail людини, яку назвали «помічником важливого хлопця» на загальних виборах у Кенії, до яких залишилося кілька днів", – повідомили журналісти.

Один із облікових записів Telegram, у який він, як він стверджував, проник, належав людині в Індонезії, тоді як інші два належали кенійцям, які брали участь у поточних загальних виборах і були близькі до тодішнього кандидата Вільяма Руто, який у підсумку виграв президентські вибори.

Ханан заявив, що він не просто ламає облікові записи та слідкує за листуванням, а й подекуди пише повідомлення зі зламаних акаунтів. Для демонстрації своїх можливостей він перед журналістами зайшов у зламаний акаунт і написав його контакту нешкідливе повідомлення, яке містило тільки цифри 11. Однак правильно видалити його він не зміг. Журналісти згодом відстежили отримувача цього повідомлення і попросили перевірити телефон. Повідомлення з цифрами все ще зберігалося, що свідчить про те, що команда Хорхе дійсно зламала акаунт справжньої людини.

На думку розслідувачів, команда Хорхе навчилась ламати глобальну телекомунікаційну систему сигналізації SS7, яка десятиліттями вважалася експертами слабким місцем у телекомунікаційній мережі.

Google, яка керує сервісом Gmail, відмовилася від коментарів. У Telegram заявили, що "проблема вразливості SS7" широко відома і "не є унікальною для Telegram".