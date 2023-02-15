Швеція надасть Україні всю необхідну підтримку - економічну та військову, - прем'єр

"Ми зосередимо наші зусилля на відновленні України".

Швеція має намір надати Україні стільки підтримки, скільки необхідно - і економічної, і військової.

Про це заявив на пресконференції у Києві прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна є пріоритетом зовнішньої політики та головування Швеції у ЄС.

"Путін помиляється, якщо він вважає, що час на його боці", - наголосив Крістерссон.

Відповідаючи на запитання про терміни надання гаубиць Archer, вони, за його словами, будуть поставлені швидко, як тільки можливо. Говорячи про можливі постачання винищувачів Grippen, Крістерссон зазначив, що "визначені кроки в цьому ухвалюватиме міжнародна коаліція".

Він нагадав, що Швеція до початку вторгнення була серед найбільших донорів. За останній рік, сказав прем'єр, підтримка перевищила $1 млрд.

"Ми надаватимемо стільки підтримки, скільки потрібно, і в економічному, і в оборонному аспектах", - заявив Крістерссон.

Він зазначив також, що цього року Швеція ухвалила рішення збільшити гуманітарну підтримку України через партнерські організації ООН, Червоний Хрест.

"Ми зосередимо наші зусилля на відновленні України", - додав Крістерссон.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Швеція отримала запит української сторони про надання винищувачів Gripen власного виробництва. Але наразі існують обмеження, пов’язані з такою допомогою.