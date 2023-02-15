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Грузинська влада запевнила, що Саакашвілі може пересуватися

Влада каже про "хибну інформаційну кампанію".

Грузинська влада запевнила, що Саакашвілі може пересуватися
Фото: Скрін з відео

Пенітенціарна служба Грузії заявила, що повідомлення про те, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі не може пересуватися самостійно, не відповідають дійсності. 

Про це пенітенціарна служба повідомила у Facebook.

Відомство каже про «хибну інформаційну кампанію з метою викликати громадські заворушення та завдати шкоди позитивному іміджу країни».

Як «доказ» своїх тверджень служба опублікувала, як стверджується, нові кадри із Саакашвілі у клініці «Вівамед», де він перебуває з травня минулого року. На кадрах вказані дати – 17 грудня минулого року, 1, 8 та 9 лютого цього року. Там видно, що Саакашвілі пересувається самостійно. Кадрів за останні дні немає.

Матір Саакашвілі останніми днями заявляє, що він ще більше ослаб і йому важко пересуватися, і що він майже весь час лежить.

Нагадаємо, що у Європарламенті пройшли дебати щодо відправлення Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Верховна Рада на засіданні 6 лютого прийняла постанову про звернення до Грузії щодо необхідності негайного переведення Саакашвілі на лікування за кордон.

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