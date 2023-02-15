Українські військові швидко опановують управління ЗРК Patriot у Німеччині, - Spiegel

Вони високо мотивовані і більшість уже має досвід участі у бойових діях.

Українські військові швидко опановують управління зенітними ракетними комплексами Patriot на навчаннях у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-україна з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Як зазначив командир навчального підрозділу, навчання українських бійців зараз просувається швидко, оскільки вони високо мотивовані і більшість з них уже має досвід участі у бойових діях.

"Справа йде швидше, ніж очікувалося", - додав командир.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що навчання українських військових на Patriot триватиме 10 тижнів. Зазвичай на це йде мінімум 10 місяців.

У січні аташе з питань оборони України у США також повідомляв, що українські військові випереджають графік навчань на американських системах ППО Patriot. Очікується, що вони завершать тренування у США за кілька тижнів.