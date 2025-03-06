Reuters: Трамп планує позбавити тимчасового захисту близько 240 тисяч українців

Їх, потенційно, можуть депортувати за прискореною процедурою.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 000 українців, які втекли від конфлікту з Росією.

Про це пише Reuters з посиланням джерело в оточенні Трампа.

Людей, потенційно, можуть депортувати за прискореною процедурою. На цей крок очікують у квітні і він стане “приголомшливою зміною теплого прийому, який українці отримували під час адміністрації президента Джо Байдена”.

Видання нагадує про намір Трампа позбавити законного статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволили в'їзд до США за тимчасовими гуманітарними програмами. Програми Байдена були частиною плану зі створення тимчасових легальних шляхів для стримування нелегальної імміграції та надання гуманітарної допомоги. На додаток до 240 000 українців, які тікали від російського вторгнення, і 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, ці програми охопили понад 70 000 афганців, які рятувалися від захоплення Афганістану талібами.

Ще 1 мільйон мігрантів мали реєстрації для законного перетину кордону через додаток CBP One.

Зазначимо, представниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі у відомства немає інформації про такі плани.