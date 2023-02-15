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США вчать українських військових використовувати менше боєприпасів, – Politico

Зростає занепокоєння західних країн щодо дефіциту боєприпасів ЗСУ.

США вчать українських військових використовувати менше боєприпасів, – Politico
Фото: US Army6

США прагнуть навчити українських військових більше покладатися у бою на маневри, а не артилерійські обстріли.

Про це пише Politico.

Це пов’язано зі зростанням занепокоєння щодо здатності західних країн поповнювати запаси боєприпасів ЗСУ.

Видання пише, що війна в Україні відзначена масованим застосуванням артилерії з обох сторін. 

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Брюсселі про стурбованість Вашингтону та інших країн через дефіцит боєприпасів. 

“Ми працюємо з українськими солдатами в різних місцях у всій Європі, щоб приділяти більше уваги формуванню поля бою за допомогою маневрування, є хороші шанси, що їм знадобиться менше артилерійських боєприпасів”, – сказав очільник Пентагону.

Зазначимо, Франція та Австралія домовилися співпрацювати, щоб виробляти більше 155-мм боєприпасів.

Торік США також намагалися збільшити власне виробництво 155-мм снарядів. Армія США пообіцяла потроїти виробництво снарядів із довоєнних 14 до 90 тисяч щомісяця до 2025 року.

Нагадаємо, військові США розглядають можливість передати Україні вилучені в Ірану зброю та боєприпаси, призначені для бойовиків у Ємені.

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