Під Луганськом виявили 42 поховання вагнерівців-зеків

Біля Луганська місцеві жителі виявили 42 поховання людей, які могли воювати на території України у складі ПВК "Вагнер".Про це пише BBC.

“На початку лютого жителі Луганська виявили на місцевому кладовищі 42 свіжі могили чоловіків. Жителі селища Кірівка, яке розташоване поряд з цвинтарем, сказали, що могили ніхто не відвідує, і ніхто із похованих не був знайомий”, – йдеться у повідомленні.

Видання виявило у відкритих джерелах згадки про 37 чоловіків, дані яких збігаються з написами на могильних табличках. 35 із них були росіянами, один – громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані.

На сайтах російських судів викладено судові вироки щодо 20 осіб, які є повними тезками похованих під Луганськом. Усі вони мали зараз відбувати покарання у місцях позбавлення волі.

Так, згідно з судовими документами, Мирослав Зінчук отримав свій перший термін у 16 років – за крадіжку та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Звільнився через два роки і майже одразу знову потрапив до колонії – за розкрадання та розбій. У 2017 році отримав новий вирок – за крадіжку. Тимур Тибаєв з Ульяновська теж був неодноразово судимий за розбій, останній термін отримав у 2022 році. Максадбек Хаджієв з Узбекистану працював маляром, 2021 року був засуджений за замах на незаконний збут героїну.

Офіційно Кремль не коментує участі ув'язнених у бойових діях в Україні. Але щонайменше одного ув'язненого, який воював у складі ПВК "Вагнер", особисто нагородив президент Росії.

Фото: TASS

Сторінки повних тезок більшості чоловіків, похованих під Луганськом, журналісти знайшли у соцмережах.

Поховання під Луганськом – вже третій цвинтар, де виявляють десятки могил ув’язнених, які воювали в Україні у складі ПВК “Вагнер”.

У грудні в станиці Бакинська Краснодарського краю було виявлено 47 могил засуджених. Усього за два місяці кількість поховань збільшилась у шість разів – до кінця січня могил загиблих ув'язнених стало вже 270. На кожній лежить вінок із червоно-чорно-жовтою емблемою, що зустрічається на нашивках та прапорах вагнерівців.

На початку лютого жителі підмосковного селища Фряново виявили у сусідньому селищі нову цвинтарну алею з 22 могил. На кожній лежали такі ж червоно-чорно-жовті вінки, як у станиці Бакинській. У мережі можна знайти вироки 12 людей, ініціали яких повністю збігаються з даними на табличках.

Засновник “ПВК Вагнер” Євген Пригожин підтвердив, що цвинтар у станиці Бакинської Краснодарського краю належить його приватній військовій компанії, але поки не коментував статусу поховань у Підмосков'ї та поблизу Луганська.

BBC спільно з “Медіазоною” та волонтерами вдалося точно встановити імена 820 убитих ув'язнених. 600 із них загинули за останні три місяці.

Нагадаємо, у Міноборони Великобританії заявили, що дані Федеральної служби виконання покарань Росії свідчать про зниження темпів набору ув’язнених із грудня 2022 року. Причиною цьому, ймовірно, є все більш пряме суперництво між Міністерством оборони Росії та групою Вагнера.