Єврокомісія відмовилася від санкцій проти “Росатому”, – Politico

ЄС не накладе обмеження на ядерний сектор Росії або його представників у наступному пакеті. Проти виступили, зокрема, Угорщина та Франція.

Європейська комісія відмовилася від планів накладення санкцій на ядерний сектор Росії або його представників у своєму наступному пакеті санкцій.

Про це повідомило POLITICO з посиланням на трьох дипломатів.

Виконавчий орган ЄС спочатку повідомив країнам ЄС, що спробує розробити санкції проти цивільного ядерного сектору Росії. А напередодні зустрічі лідерів ЄС минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав блок принаймні ввести санкції проти російської атомної енергетичної компанії “Росатом”. Але цей план провалився.

Пакети санкцій ЄС поділяються на кілька частин: нові правила, спрямовані на конкретні сектори, такі як авіація чи війська, і списки, які накладають візові обмеження та заморожють активи окремих осіб і компаній. Жодна з них не включає ядерний сектор, згідно з чернетками проєктів, з якими ознайомилося видання.

Видання зазначає, що Угорщина довгий час виступала проти ядерного сектору, вказуючи на свою залежність від Росатома. Щоб подолати потенційне вето Угорщини, ЄС розглядав можливість включення окремих співробітників “Росатома” та інших компаній до списку, але зрештою вирішив цього не робити.

“Угорщина не допускає цього, оскільки їх атомна станція належить “Росатому”, і вони кажуть, що вона виробляє 50% енергопостачання країни. Але санкції проти окремих осіб (окрім генерального директора) не повинні впливати на енергетичну безпеку. І ЄС повинен відповісти на запит Зеленського”, – зазначив один з дипломатів.

Франція також виявила обачність. Раніше цього тижня представник міністерства економіки країни заявив журналістам, що “багато атомних електростанцій використовують паливо російської енергетики”.

Деякі дипломати ЄС висловили розчарування щодо цього кроку. “Це сумно. Щодо ядерної частини… ніхто не сказав нам, що це не нормально чи це буде проблемою. Ось чому ми здивовані”, – сказав інший дипломат.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав главу МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі сприяти накладенню санкцій на Росатом.