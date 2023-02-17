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США роздумують, яку зброю дати Україні після війни для стримування майбутніх апетитів Путіна, – Нуланд

Йдеться зокрема про досконаліші системи ППО.

США роздумують, яку зброю дати Україні після війни для стримування майбутніх апетитів Путіна, – Нуланд

Сполучені Штати роздумують над тим, яку зброю надати Україні не лише зараз – для бою, але й яке озброєння знадобиться українцям для подальшого стримування РФ після війни.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомило CNN.

“Ми дивимося не тільки на те, що Україні знадобиться для цієї безпосередньої війни, але ми також думаємо разом з українцями про українські збройні сили майбутнього”, – сказала вона.

Про яку конкретно зброю йдеться високопосадовиця не уточнила, але підкреслила, що йдеться про озброєння, яке зможе утримати Росію від повторного повернення. У такому разі ЗСУ буде потрібна досконаліша ППО. 

“Їм буде потрібний набагато сильніший захист кордонів і можливість гарантувати, що Росія не зможе знову вторгнутися. Їм знадобляться досконаліші радари та системи раннього попередження”, – додала Нуланд.

За її словами, не можна вірити, що поки при владі Володимир Путін чи хтось подібний до нього, кінець війни буде справді кінцем.

“Таким чином, навіть якщо буде справедливий світ, має бути довгостроковий план і створення українських збройних сил майбутнього, щоб вони могли стримувати будь-які майбутні апетити, які може мати Путін”, – зауважила вона.

Нуланд сказала, що США також думають про те, щоб навіть якщо конфлікт припиниться, він не повториться, посилаючись на вторгнення Путіна в Україну в 2014 році.

“Ми ніколи не повинні вірити, що поки при владі Волдимир Путін або хтось подібний до нього, це справді закінчилося. Тож навіть якщо буде справедливий мир, має бути довгостроковий план і будівництво української армії майбутнього, щоб вони могли стримувати будь-які майбутні апетити Путіна”, – підсумувала заступниця держсекретаря США.

Нагадаємо, Нуланд також повідомила, що Сполучені Штати Америки разом з партнерами у G7 готують новий масштабний пакет санкцій проти РФ

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