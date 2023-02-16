Головне за день. Четвер, 16 лютого

Наслідки нічної масованої атаки, наступальні дії ворога на Донбасі, черговий обмін полоненими, резолюція Європарламенту до перших роковин вторгнення Росії в Україну, відновлення роботи ізраїльського посольства. Яким запам’ятається 358-й день повномасштабної війни.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нічна атака Росії ракетами та дронами не призвела до необхідності обмежувати споживання електроенергії, повідомило Укренерго.

Зазначалося, що споживання електроенергії дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль… Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання", – зазначили в Укренерго.

Наразі в Україні працюють всі види електростанцій, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони впродовж доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили рашистів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти загарбників.

Попри значні втрати, російські окупаційні війська не відмовляються від своїх загарбницьких планів і зосереджують основні зусилля для наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Упродовж доби вороги випустили 36 ракет, з яких українські захисники збили 16, також завдали 12 авіаударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 16 лютого – в новині.

Сьогодні, 16 лютого, російські війська обстріляли Бахмут у Донецькій області зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”.

Окупанти вкотре поцілили по житловому кварталу міста. “Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості”, - йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора.

В прокуратурі додали, що також було пошкоджено багато житлових будинків.

Нагадаємо, сьогодні російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці. Також сьогодні вранці в селі Зміївка на Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинуло подружжя.

16 лютого відбувся черговий обмін полоненими. З російської неволі звільнили 101 українця, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених - 100 військових і один цивільний, перший заступник міського голови міста Енергодар Іван Самойдюк.

Серед звільнених українських захисників є багато поранених. Більшість — захисники Маріуполя. Є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Також повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.

"До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони. Цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад", - зазначили в Координаційному штабі.

Державна міграційна служба України скасувала рішення про набуття українського громадянства ще п’яти представникам УПЦ МП, а одному — закрила дозвіл на імміграцію. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

За наявними даними, рішення ухвалено ще на початку січня, коли указом президента було призупинено громадянство 13 представників УПЦ МП, і відповідно до ст. 21 Закону України “Про громадянство”. Воно стосується двох архиєпископів, єпископа та двох митрополитів.

Хто фігурує в документі – в нашій новині.

Ізраїль надасть $200 мільйонів на розбудову медичної інфраструктури України.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який перебуває в Україні з офіційним візитом, на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Згодом у своєму твітері Коен повідомив, що вперше з початку війни запрацювало в Києві посольство Ізраїлю. Міністр разом із послом підняли ізраїльський прапор.

"Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та працівників, які тут працюють у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами", - наголосив міністр.

За його словами, Ізраїль має намір підтримати наступного тижня українську мирну ініціативу в ООН.

Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію з приводу перших роковин повномасштабної військової агресії РФ проти України, яка розпочалася із прямого вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року.

“Росія здійснює злочинну, неспровоковану та нічим не виправдану агресивну війну проти України з 24 лютого 2022 року, …що є грубим та показовим порушенням Хартії ООН та фундаментальних принципів міжнародного права…. Україна страждала від російської агресії, починаючи з протестів, які відбулися у листопаді 2013 року проти рішення тодішнього президента призупинити підписання Угоди про асоціацію ЄС – Україна… Дії росії в Україні протягом минулого року продовжують загрожувати миру й безпеці в Європі та у світі”, – йдеться у документі.

Докладніше – в новині.

Європарламент також підтримав поправку в резолюцію до річниці війни щодо виключення Росії зі складу Радбезу ООН.

Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків, отже, буде включена в резолюцію Європарламенту.

Станом на ранок 16 лютого кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії досягла показника понад 41 987 осіб. Дані по Сирії не оновлювалися від учора, коли становили 5800.

“У провінціях Кахраманмараш, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Адана, Адияман, Османіє, Хатай, Кіліс, Малатья та Елязиґ загалом загинуло 36 187 людей і 108 068 зазнали поранень. 216 347 постраждалих від стихійного лиха евакуювали з регіону в інші провінції”, - повідомляє AFAD.

Загальна кількість задіяних у пошуково-рятувальних операціях та організації різних робіт на місцях перевищує 253 тисячі людей, задіяно більше 12,5 тис. одиниць техніки. Повітряним мостом, який діє в регіон та з регіону з перших днів після землетрусу, здійснено майже 6,5 тисяч вильотів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!