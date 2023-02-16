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Унаслідок обстрілу Херсонської області загинуло подружжя

У ОВА наголосили, що російські артилеристи знали, куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях. 

Унаслідок обстрілу Херсонської області загинуло подружжя
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уранці 15 лютого ррсіяни завдали чергового удару по Херсонській області. У селі Зміївка загинуло подружжя.

Про це повідомили в Телеграм Херсонської ОВА.

"Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – чоловік та жінка. На світанку в їх оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей", – йдеться у повідомленні.

Херсонська ОВА наголосила, що російські артилеристи знали, куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях. 

За минулу добу окупанти били по області 52 рази. Влучили, зокрема, в причал та ботанічний сад. Поранень зазнали троє людей. 

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