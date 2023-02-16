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Міністр закордонних справ Ізраїлю прибув до Києва (оновлено)

Елі Коен відвідав Бучу та побував у Бабиному Яру.

Міністр закордонних справ Ізраїлю прибув до Києва (оновлено)
Елі Коен
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Елі Коен прибув до України з офіційним візитом.

Про це повідомляє Times Of Israel.

Коен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. 

Зазначаєтсья, що Коен є найвищим ізраїльським чиновником, який відвідав Україну після повномасштабного вторгнення Росії. З міркувань безпеки візит тримали у секреті. Офіційної інформації з українських джерел про візит Коена також наразі немає.

Наразі Коен уже відвідав місто Буча, де російські війська вбили понад 450 мирних жителів. Він також побував у Бабиному Яру в Києві, де нацисти вбили понад 30 000 євреїв у вересні 1941 року.

"Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину", - написав Коен у твіттері.

Очікується, що міністр оголосить про відновлення роботи посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через війну.

Нагадаємо, раніше Коен у своїй інавгураційній промові перед співробітниками МЗС наголосив, що новий уряд "буде менше говорити" і продовжить допомагати Україні.

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