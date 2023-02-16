Елі Коен відвідав Бучу та побував у Бабиному Яру.

Міністр закордонних справ Елі Коен прибув до України з офіційним візитом.

Про це повідомляє Times Of Israel.

Коен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Зазначаєтсья, що Коен є найвищим ізраїльським чиновником, який відвідав Україну після повномасштабного вторгнення Росії. З міркувань безпеки візит тримали у секреті. Офіційної інформації з українських джерел про візит Коена також наразі немає.

Наразі Коен уже відвідав місто Буча, де російські війська вбили понад 450 мирних жителів. Він також побував у Бабиному Яру в Києві, де нацисти вбили понад 30 000 євреїв у вересні 1941 року.

"Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину", - написав Коен у твіттері.

Очікується, що міністр оголосить про відновлення роботи посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через війну.

הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.

אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.

באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

Нагадаємо, раніше Коен у своїй інавгураційній промові перед співробітниками МЗС наголосив, що новий уряд "буде менше говорити" і продовжить допомагати Україні.