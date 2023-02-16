Міністр закордонних справ Елі Коен прибув до України з офіційним візитом.
Про це повідомляє Times Of Israel.
Коен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Зазначаєтсья, що Коен є найвищим ізраїльським чиновником, який відвідав Україну після повномасштабного вторгнення Росії. З міркувань безпеки візит тримали у секреті. Офіційної інформації з українських джерел про візит Коена також наразі немає.
Наразі Коен уже відвідав місто Буча, де російські війська вбили понад 450 мирних жителів. Він також побував у Бабиному Яру в Києві, де нацисти вбили понад 30 000 євреїв у вересні 1941 року.
"Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину", - написав Коен у твіттері.
Очікується, що міністр оголосить про відновлення роботи посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через війну.
הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.
באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun
Нагадаємо, раніше Коен у своїй інавгураційній промові перед співробітниками МЗС наголосив, що новий уряд "буде менше говорити" і продовжить допомагати Україні.