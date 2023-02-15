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Над Києвом виявили шість повітряних куль, по ним відпрацювала ППО, - КМВА

Вони могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання.

Над Києвом виявили шість повітряних куль, по ним відпрацювала ППО, - КМВА
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

У повітряному просторі Києва сьогодні було виявлено близько шести ворожих повітряних цілей. За уточненою інформацією, це були повітряні кулі, які переміщалися у просторі під дією вітру.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль, можливо, було виявлення та виснаження нашої ППО", - йдеться в повідомленні.

Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу залишків збитих об'єктів.

Нагадаємо, сьогодні в небі над Київською областю виявили повітряні цілі. Тривога спочатку була оголошена тільки в області, без столиці, але згодом вона поширилася і на Київ також.

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