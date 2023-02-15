Чотирьох виховательок приватного корекційного дитсадка в Києві підозрюють у знущанні над дітьми

Вартість перебування у закладі становила від 8-ми до 15-ти тисяч гривень.

У Києві правоохоронці викрили чотирьох вихователів корекційного дитсадка, які катували та знущалися над дітьми.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За словами правоохоронців, персонал установи систематично вчиняв щодо дітей насильницькі дії та катування:

"Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування у якому становила від 8-ми до 15-ти тисяч гривень, за дверима розпочиналися тортури та знущання. Саме такими «методами» працівниці садочку навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником", - розповів старший слідчий відділу розслідування злочинів, учинених над дітьми Дмитро Федорко.

Наразі поліцейські провели обшук за адресою закладу та місцем проживання директорки, за результатами якого вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів.

Наразі чотирьом працівницям повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу (катування, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Участь інших працівників установи у знущанні над дітьми встановлюється.

Також слідчі вручили підозрюваним клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.