Під час нічної атаки ворог влучив у обʼєкт інфраструктури Кропивницького району

Цієї ночі російська армія влучила в обʼєкт інфраструктури в Кроповницькому районі Кіровоградської області. Жертв немає, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Під ранок – прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби", – написав він.

Райкович закликав не ігнорувати повітряну тривогу і бути в укриттях.

Нагадаємо, ворог уночі випустив 36 ракет морського і повітряного базування. 16 з них збили сили протиповітряної оборони. Деякі ракети Х-22 досягли своїх цілей. Україна не має спроможності збивати такий тип ракет.