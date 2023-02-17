Сьогодні стартує Мюнхенська безпекова конференція, головною темою стане війна в Україні

У ній візьмуть участь провідні політики, військові офіцери та дипломати з усього світу.

Сьогодні стартує Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме до неділі, 19 лютого.

У ній візьмуть участь провідні політики, військові офіцери та дипломати з усього світу. Вони зберуться у німецькому Мюнхені, щоб розглянути ландшафт європейської безпеки, змінений вторгненням Росії в Україну, пише Reuters.

Зокрема, учасниками стануть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і віцепрезидент США Камала Гарріс.

Минулорічна конференція відбулася за кілька днів до початку війни. Коли російські війська скупчилися біля кордонів України, західні лідери в Мюнхені закликали президента Володимира Путіна не вторгатися і попередили про жахливі наслідки, якщо він це зробить.

“Цього року лідери будуть боротися з серйозними наслідками рішення Путіна проігнорувати їхні прохання та розв’язати найбільш руйнівну війну в Європі з часів Другої світової війни, яка забрала життя тисяч людей і змусила мільйони тікати”, – зазначає видання.

Війна відновить тривалі дебати в Мюнхені щодо таких питань, як, наскільки Європі слід нарощувати власний військовий потенціал, наскільки вона повинна покладатися на Сполучені Штати для своєї безпеки та скільки уряди повинні витрачати на оборону.

Делегати також обговорять далекосяжні глобальні наслідки війни, починаючи від постачання енергоносіїв і закінчуючи цінами на харчові продукти.

Конференція деколи служила барометром відносин між Росією та Заходом, особливо в 2007 році, коли “Путін напав на Сполучені Штати у своїй промові, яку зараз багато хто сприймає як провісника набагато жорсткішої позиції проти ліберальних демократій”. Цього року російські лідери будуть відзначатися своєю відсутністю.

Голова конференції, досвідчений німецький дипломат Крістоф Хойсген сказав, що організатори не запросили російських офіційних осіб, оскільки Путін “порвав з цивілізацією”.

Натомість на конференції очікується рекордна за кількістю членів делегація США, включно з Гарріс, держсекретарем Ентоні Блінкеном та третиною Сенату США.

“Ми очікуємо сигналу єдності від трансатлантичної спільноти”, – сказав Хойсген журналістам цього тижня.

Дискусії на конференції також висвітлять грубе пробудження для західних лідерів – війна ясно показала, що більшість світу не дивиться на речі по-своєму.

“Зусилля змусити африканських, азійських і латиноамериканських лідерів ізолювати Москву часто провалювалися через російський дипломатичний і економічний вплив – і гнів на Глобальному Півдні через те, що Захід виявляє набагато менший інтерес до конфліктів і несправедливості там”, – додає Reuters.

На конференції також будуть розглянуті інші важливі міжнародні питання, зокрема відносини між Заходом і Китаєм.

Нагадаємо, у доповіді до Безпекової Мюнхенської конференції головною загрозою визнали Росію. Для підготовки документу фахівці опитали по 1000 мешканців із країн Group of 7, Бразилії, КНР, Індії та ЮАР та України. Загалом опитали 12 000 осіб.