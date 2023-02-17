У РФ тепер погрожують обстрілювати “цивільну інфраструктуру у космосі”

"Вони можуть стати законною мішенню для удару у відповідь”.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дезінформує, що “Україна сама спровокувала “cпеціальну воєнну операцію”, яку проводить Росія на її території”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

ЗМІ РФ із посиланням на російське МЗС маніпулюють, що “компоненти цивільної інфраструктури в космосі, що надаються Україні у військових цілях, можуть стати законною мішенню для удару у відповідь”.

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров також розповсюдив дезінформацію, що “зернова угода використовувалася як серйозний канал для відмивання грошей та отримання незаконного заробітку “. Нібито понад мільйон тонн зерна пройшло через різні сумнівні структури.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України вимагає від видання Financial Times провести розслідування дезінформації про контрабанду зброї з України. Так у МЗС відреагували на матеріал, у якому експрем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни.