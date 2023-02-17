У Маріуполі місцевих жителів змушують ремонтувати військову техніку РФ

В окупованому Маріуполі росіяни крадуть особистий транспорт у цивільного населення для використання у власних цілях.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Окрім того, місцевих жителів та підприємців змушують ремонтувати ушкоджену військову техніку РФ.

“Така практика вже застосовувалася раніше ще на початку першої фази російсько-української війни,коли місцеві підприємці не те, що мали забезпечувати логістичні потреби окупаційних військ, але й платити зарплату окремим підрозділам в обмін на життя”, – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, росіяни погрожують жителям Херсонщини депортацією, якщо ті не будуть виконувати вимог окупантів.