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У Маріуполі місцевих жителів змушують ремонтувати військову техніку РФ

Окупанти крадуть у цивільних автомобілі.

У Маріуполі місцевих жителів змушують ремонтувати військову техніку РФ
Фото: Євген Малолетка

В окупованому Маріуполі росіяни крадуть особистий транспорт у цивільного населення для використання у власних цілях. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Окрім того, місцевих жителів та підприємців змушують ремонтувати ушкоджену військову техніку РФ. 

“Така практика вже застосовувалася раніше ще на початку першої фази російсько-української війни,коли місцеві підприємці не те, що мали забезпечувати логістичні потреби окупаційних військ, але й платити зарплату окремим підрозділам в обмін на життя”, – зазначили у Центрі. 

Нагадаємо, росіяни погрожують жителям Херсонщини депортацією, якщо ті не будуть виконувати вимог окупантів.

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