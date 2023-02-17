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На Херсонщині людей позбавляють соцвиплат, якщо немає російського паспорта

Також підприємцям забороняють вести бізнес.

На Херсонщині людей позбавляють соцвиплат, якщо немає російського паспорта
Фото: Центр нацспротиву

В окупованому Залізному Порту на Херсонщині людей погрожують позбавити соціальних виплат, якщо вони не матимуть російський паспорт.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Окупанти складають списки осіб, які претендують на отримання соціальних виплат (пенсії, пільги, допомога по безробіттю) і змушують людей “отримати червону макулатуру під загрозою позбавлення виплат”.

Також застосовується схема тиску на бізнес – коли скасовуються ліцензії, відкликаються дозволи та розпорядження, або взагалі забороняється ведення підприємницької діяльності до моменту отримання власниками бізнесу паспортів РФ.

У Центрі нацспротиву зазначають, що мешканці Мелітополя винайшли нові способи ігнорувати паспортизацію ворога.

Потрібно стати в електронну чергу й пропустити її, що автоматично змусить вас заново записатись в чергу й так повторювати процедуру. Це полегшує перевірку на блокпості, адже ви маєте повідомлення щодо запису в чергу на паспорт. 

Нагадаємо, окупанти дозволятимуть виїзд з населених пунктів у Запорізькій області лише з російським паспортом.

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