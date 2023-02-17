На Херсонщині людей позбавляють соцвиплат, якщо немає російського паспорта

В окупованому Залізному Порту на Херсонщині людей погрожують позбавити соціальних виплат, якщо вони не матимуть російський паспорт.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Окупанти складають списки осіб, які претендують на отримання соціальних виплат (пенсії, пільги, допомога по безробіттю) і змушують людей “отримати червону макулатуру під загрозою позбавлення виплат”.
Також застосовується схема тиску на бізнес – коли скасовуються ліцензії, відкликаються дозволи та розпорядження, або взагалі забороняється ведення підприємницької діяльності до моменту отримання власниками бізнесу паспортів РФ.
У Центрі нацспротиву зазначають, що мешканці Мелітополя винайшли нові способи ігнорувати паспортизацію ворога.
Потрібно стати в електронну чергу й пропустити її, що автоматично змусить вас заново записатись в чергу й так повторювати процедуру. Це полегшує перевірку на блокпості, адже ви маєте повідомлення щодо запису в чергу на паспорт.
Нагадаємо, окупанти дозволятимуть виїзд з населених пунктів у Запорізькій області лише з російським паспортом.