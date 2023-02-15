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Українські військові показали збиту повітряну кулю росіян

15 лютого окупанти запустили ці кулі на Київську область та Київ.

Українські військові показали збиту повітряну кулю росіян
Фото: Генштаб

Українські військові у середу, 15 лютого, збили над Київською областю повітряну кулю російських окупантів. 

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України. Генштаб також оприлюднив фото збитої кулі.

Як зазначає українське військове командування, на фото можна побачити повітряну кулю з відбивачами, яку збила наша ППО.

Нагадаємо, що у повітряному просторі Києва сьогодні було виявлено близько шести ворожих повітряних цілей. За уточненою інформацією, це були повітряні кулі, які переміщалися у просторі під дією вітру.

Як повідомив речник Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, Російська Федерація використовує «дідівські» методи для ведення повітряної розвідки. Так він прокоментував появу повітряних куль над Києвом.

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