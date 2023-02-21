Головне за день. Вівторок, 21 лютого

Байден у Польщі, наступальні дії ворога на Донбасі, обстріл Херсона, нові заступники міністра оборони, призупинення Росією участь у СНО-III, заборона Партії регіонів. Яким запам’ятається 363-й день повномасштабної війни.

Рік тому очікувалося, що Київ впаде від повномасштабного вторгнення Росії. Але Київ стоїть міцно.

Коли Росія почала вторгнення, весь світ отримав випробування, всі демократії. Про це президент США Джо Байден заявив під час виступу у Варшаві.

"Перед нами стоять фундаментальні питання, чи ми будемо стоять за суверенітет нації, щоб люди могли жити вільно. І роком пізніше ми знаємо – ми будемо стояти за демократію, за те, щоб люди жили вільно. Я зустрічався з президентом Зеленським, і ми заявили, що ми і далі будемо стояти за ці принципи, не залежно ні від чого", – запевнив він.

Байден наголосив, що коли Путін віддав наказ своїм танкам, він ухвалив хибне рішення. Народ України набагато сміливіший.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Упродовж доби окупанти здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Херсона. Є жертви серед цивільного населення. Також високою залишається загроза подальших авіаційних та ракетних ударів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 21 лютого – в новині.

Сьогодні, 21 лютого, у Херсоні російські війська влучили в зупинку громадського транспорту.

На зупинці в цей час було багато людей. За даними Офісу генерального прокурора, загинули щонайменше четверо людей: двоє на місці, двоє – дорогою до лікарні.

Також відомо про влучання ракет у житловий будинок в центрі міста, внаслідок якого загинула літня жінка.

За уточненими даними Херсонської ОВА, 5 людей загинули, 16 – в лікарнях міста.

Раніше сьогодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про близько 20 вибухів у місті. За його словами, росіяни могли обстріляти Херсон з РСЗВ “Град”.

Кабінет Міністрів на засіданні 21 лютого призначив главі Міноборони Олексію Резнікову двох заступників.

Засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Колишній посол України в Канаді Андрій Шевченко став заступником із питань європейської інтеграції.

Подробиці – в новині.

Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між нею та Сполученими Штатами Америки.

Відповідну заяву 21 лютого зробив Путін.

Ця угода була підписана між тодішніми президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у 2010 році.

Вона передбачала скорочення для кожної з країн розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць, важких бомбардувальників, що здатні нести ядерні боєприпаси та розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет – до 800 одиниць.

Угода замінила договір СНО-I, термін якого збіг у грудні 2009-го, та Договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів від 2002 року.

СНО-III було підписано терміном на 10 років із можливістю продовження за взаємною згодою сторін на 5 років. У 2021 році США і Росія продовжили термін дії угоди до 2026.

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Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону Партії регіонів, повідомляє Рух ЧЕСНО.

Повний текст рішення суду щодо заборони “Партії регіонів” буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України. Партія зобов'язана передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді. До цього жодній партії це зробити не вдалося. У 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій

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