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Російські окупаційні війська завдали артилерійських ударів по Дніпропетровщині

Росіяни випустили понад два десятки снарядів. 

Російські окупаційні війська завдали артилерійських ударів по Дніпропетровщині
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Сьогодні, 21 лютого, армія РФ завдала ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Також обстріляли і дві громади Нікопольщини. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні росіяни знову тероризували Нікопольщину. Від ворожих ударів здригалися Мирівська та Марганецька громади. А ще - Нікополь”, - написав Лисак.

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Він додав, що росіяни випустили понад два десятки снарядів з важкої артилерії. 

Внаслідок обстрілу нхтоз людей не постраждав. Наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 21 лютого, у Херсоні російські війська влучили в зупинку громадського транспорту. 5 людей загинули, 16 - знаходяться у лікарнях міста.

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