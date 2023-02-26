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Міноборони Британії показало розбиту техінку окупантів на Вугдедарському напрямку. Вона може належати "елітній" морській піхоті

Потенціал морських піхотинців Росії міг погіршитися через те, що бригади заповнені недосвідченими мобілізованими. 

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало супутникові дані про втрати російської техніки на Вугледарському напрямку. Ймовірно, ця техніка входила до скаду 155-ї російської бригади морської піхоти. 

Окупантів із цієї бригади кинули на передову в останніх наступальних операціях. Про це йдеться у повідомленні Міноборони в твіттері. 

Морська піхота в Росії вважається елітою армії. На відміну від такої ж, як вважається, престижної десантної піхоти, морська піхота не розгорнута як єдине велике формування в Україні. Натомість окремі підрозділи були додані до груп військ, у яких домінують Сухопутні війська.

Таким чином, морській піхоті Росії доручили виконувати деякі з найскладніших тактичних місій у війні, тож вони зазнали надзвичайно великих втрат.

Передбачалося, що бригади морської піхоти мають посилений потенціал, але зараз він майже напевно суттєво погіршився через заповнення недосвідченими мобілізованими. Цей брак досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів до мікроуправління, що, у свою чергу, знижує оперативну маневреність. Існує реальна ймовірність того, що деградовані підрозділи морської піхоти знову будуть спрямовані на нові штурми поблизу Вугледара.

Кількома тижнями раніше американське медіа Politico опублікувало матеріал про розгром силами оборони України російської елітної 155-ї бригади під Вугледаром. Елітна бригада морської піхоти РФ була розбита вщент включно з командним складом. І це вже не вперше – її доукомплектовували після розгрому в Київській області в Ірпені та Бучі. 

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