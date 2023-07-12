Чехія може долучитись до безпекових домовленостей для України

Президент Чехії Петр Павел розповів, що уряд країни обговорив можливе долучення до механізму безпекових домовленостей для України.
Про це повідомила "Європейська правда".
За словами президента Чехії, будь-яка зацікавлена країна може приєднатися до майбутньої системи безпекового співробітництва.
Петр Павел зазначив, що партнери можуть укладати угоди про співпрацю з Україною індивідуально або формувати для цього групи з кількох країн.
Втім, президент Чехії наразі не уточнив, у якому форматі "гарантії безпеки" надасть Прага.
Раніше Петр Павел розповів, що Чехія очікує на вступ України до НАТО, але для цього мають бути виконані певні умови.