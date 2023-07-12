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Чехія може долучитись до безпекових домовленостей для України

Президент Чехії наразі не уточнив, у якому форматі "гарантії безпеки" надасть Прага.

Чехія може долучитись до безпекових домовленостей для України
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел розповів, що уряд країни обговорив можливе долучення до механізму безпекових домовленостей для України.

Про це повідомила "Європейська правда".

За словами президента Чехії, будь-яка зацікавлена країна може приєднатися до майбутньої системи безпекового співробітництва. 

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Петр Павел зазначив, що партнери можуть укладати угоди про співпрацю з Україною індивідуально або формувати для цього групи з кількох країн. 

Втім, президент Чехії наразі не уточнив, у якому форматі "гарантії безпеки" надасть Прага.

Раніше Петр Павел розповів, що Чехія очікує на вступ України до НАТО, але для цього мають бути виконані певні умови.

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