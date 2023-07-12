G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times

Group of 7 узгодила довготривалі безпекові зобовʼязання перед Україною. Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією, пише Financial Times.

Західні посадовці кажуть, що зобов’язання щодо безпеки допоможуть Україні звільнити територію, окуповану російськими військами, і модернізувати армію країни. Вони також допоможуть запевнити Київ, що підтримка триватиме незалежно від політичних змін у країнах-союзницях.

Старша директорка по Європі в Раді національної безпеки США Аманда Слоут, заявила, що вони "допоможуть Україні створити військо, яке може захистити себе і стримати наступ у майбутньому".

Відповідно до спільної декларації, держави G7 розширять військові навчання та розвинуть промислову базу України. Зобовʼязання мають на меті продемонструвати довгострокову прихильність Заходу Україні, тоді як члени НАТО залишаються розділеними щодо шляху країни до членства.

"Але домовленості щодо безпеки навряд чи повністю виправлять розбіжності щодо майбутнього України між 31 членом НАТО. Після того, як Туреччина цього тижня відмовилася від протидії заявці Швеції, Стокгольм, як очікується, незабаром приєднається", – зазначили в FT.

Зобов’язання дорого коштуватимуть та вимагатимуть консультацій між лідерами та відповідними парламентами. Хоча західні офіційні особи заявляли, що діалог має пережити виборчі цикли в країнах-членах, план майже напевно буде вразливим до нестабільної політики.

Офіційно про ці зобовʼязання ще не оголосили. Сьогодні президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі повідомив, що G7 працює над наданням Україні безпекових гарантій, і якщо це станеться, це буде "конкретний успіх" Києва на саміті НАТО.

Він наголосив, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів Україна не має. І це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіація – це буде закріплено на двосторонньому рівні.

До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни.