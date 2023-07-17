Татаров і Шурма провели в ОПУ зустріч координаційної платформи, яка розглядатиме відносини з бізнесом

Заплановано, що такі зустрічі відбуватимуться в Офісі президента щотижня.

Заступники керівника Офісу президента Ростислав Шурма та Олег Татаров провели першу зустріч координаційної платформи, яка розглядатиме проблемні питання між бізнесом і правоохоронними органами.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Також у зустрічі взяли участь заступник міністра економіки Олексій Соболєв, заступник генпрокурора Дмитро Вербицький та керівник головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук.

В свою чергу, від бізнесу були присутні CEO мережі Multiplex Роман Романчук, співзасновник компанії Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер з питань фіскального регулювання “Філіп Морріс Україна” Михайло Поляков та керівник зернового напряму “Олам Україна” Олексій Пахомов.

Ростислав Шурма пообіцяв найближчим часом провести глибшу експертизу, і зазначив, що є випадки неадекватного ставлення з боку правоохоронних органів до підприємців.

Водночас, на його думку, є випадки, коли бізнес порушував законодавство.

Очікується, що за підсумками двох-трьох зустрічей координаційної платформи можна буде визначити, які саме законодавчі зміни варто внести, щоб уникнути двоякого тлумачення положень законів.

Заплановано, що зустрічі відбуватимуться в Офісі президента щотижня.

Як раніше повідомлялось, народні депутати не встигли повернути перевірки бізнесу й штрафи за невикористання касових апаратів з 1 липня виключно з технічних причин, ці норми запрацюють з 1 серпня.