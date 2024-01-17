Російські окупанти скинули авіабомбу на Куп'янщину — загинула жінка, двоє дітей отримали важкі травми(оновлено)

Російські окупанти завдали удару авіабомбою по селу Малий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок удару постраждав 10-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Потерпілого доставили до лікарні.

Оновлення. За уточненими даними, унаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка. Також дівчинка 14 років отримала осколкові поранення. Пошкоджені Будинок культури, є пошкодження житлових будинків. Огляд місць влучання триває.

Також, росіяни вдарили по адміністративній будівлі.

"Внаслідок ворожого обстрілу Харкова, який стався вчора, постраждали 17 людей, 13 — перебувають у лікарнях. Три жінки у важкому стані у нейрохірургічному відділенні. Інші пацієнти — у середньому та легкому станах. Всім потерпілим надається комплексна медична допомога", — додає Синєгубов.

Ввечері 16 січня російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову. Попередньо, було використано ракети С-300.