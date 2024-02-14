Ракета по Одесі і удари по Херсонській і Донецькій областях: як минула доба

По Чернігівській області за добу росіяни провели дев'ять обстрілів (46 вибухів). Ворог із мінометів, артилерії та АГС обстрілював Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській області вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано десять вибухів з міномету та АГС. Обстрілів зазнали Шалигинська та Есманьська громади. Без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 331 вибух – з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС, обстріли дроном камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Білопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Краснопільська громада: пошкоджено ЛЕП.

У Дніпропетровській вчора вдень – артилерійські обстріли і атаки дронами-камікадзе по Нікопольському району. Гучно було у райцентрі, Мирівській, Марганецькій, Покровській сільській громадах. Туди агресор випустив майже чотири десятки снарядів, сім разів застосовував БпЛА. Ворожа зброя обірвала життя людини. Двоє 53-річних чоловіків постраждали. Вони лікуватимуться вдома. Є влучання на територію промислового підприємства. Пошкоджений навчальний заклад, двоповерхівка, 13 приватних будинків, авто, лінії електропередач, з десяток господарських споруд, один гараж, ще два – знищені. Ворог вдарив по району надвечір, та двічі вночі. Застосував важку артилерію. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу ворог здійснив 37 обстрілів (164 снаряди), з них по Херсону – десять обстрілів (37 снарядів). Рашисти поцілили у райони 11 населених пунктів області, медичні установи та навчальний заклад у Херсоні. Вчора окупанти обстріляли Львове. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 83-річна жінка. Тіло виявлено в ході відпрацювання повідомлень про пошкодження майна громадян внаслідок обстрілу. Також армія ворога вдарила по Херсону. Пошкоджено приміщення медзакладу. Ще одне влучання – поблизу зупинки громадського транспорту. Травмувалися дві жінки. У них легкі ушкодження. Ворог вдарив з безпілотника по житловому будинку у Гаврилівці. На подвірʼя оселі окупанти скинули вибухівку з дрона. Через це постраждали двоє людей. Уламкові поранення та вибухові травми отримали 71-річна жінка та чоловік, 36 років. Обох потерпілих доставили до лікарні. Під ворожим вогнем опинилося село Михайлівка. Постраждали двоє людей, які на момент обстрілу перебували на подвірʼї. Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Стан 52-річної жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік 48 років дістав важкі травми. Потерпілим надають медичну допомогу. За добу по області: одна людина загинула, шестеро дістали поранення.

У Луганській рашисти тиснуть на Білогорівку, а також поблизу Новоєгорівки, де вони тричі вдарили з авіації. Ще 17 разів окупанти намагалися завдати ураження дронами-камікадзе. Під щодобовим вогнем перебувають територія Серебрянського лісу та села Красноріченської громади. За добу ворог здійснив 158 обстрілів (569 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів: Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка. Окупанти завдавали авіаударів по Круглому. У Курилівці ворог вдарив по приватному сільськогосподарському підприємству. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних чоловіків 55 та 56 років. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній. Також вчора ворог завдав артилерійських ударів по Вовчанську. Зафіксовано не менше десяти влучань, зокрема і на території звичайного ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. 61-річна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна зазнала травм.

У Запорізькій минулої доби ворог завдав 182 ударів по 17 населених пунктах області Рашисти вгатили п'ятьма авіаснарядами по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному, здійснили сім обстрілів зі ракетних систем залпового вогню Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також 48 БпЛА-атак по Малинівці, Чарівному, Лобковому та Новоданилівці. 122 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Унаслідок артилерійського удару військовослужбовців рф по житловому будинку загинув 67-річний житель Малої Токмачки.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Петрівка, Курахівка, Гостре, Часів Яр, Колодязі, Очеретине, Желанне, Цукурине, Ставки, Предтечине, Керамік, Красногорівка, Тихонівка, Рай-Олександрівка, Селидове, Новогродівка. Пошкоджено 20 житлових будинків (з них 14 – багатоквартирні), три господарські споруди, сім цивільних автомобілів, вантажний автомобіль, дві ЛЕП, два газопроводи, аптека, адмінбудівля лікарні, універмаг, службовий автомобіль, магазин. На Донеччині за добу: троє загиблих та 14 поранених.

У Миколаївській вчора ворожі артилерійські обстріли фіксували по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також учора внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Іванівки Куцурубської громади пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та легкові автомобілі. Без постраждалих.

Ворог випустив по Одесі ракету Х-59. Наші сили ППО відпрацювали по ворожій цілі.Уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку. Минулося без постраждалих.