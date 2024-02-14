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До Дня закоханих українці купують преміальну техніку й створюють романтичну атмосферу Актуально

Українці активніше готуються до Дня закоханих, ніж торік.

До Дня закоханих українці купують преміальну техніку й створюють романтичну атмосферу
Подарунки на День закоханих

За інформацією аналітичного відділу мережі торговельних центрів “Епіцентр”, напередодні свята продажі асортименту галереї «Деко» зросли на понад 10%, смартфонів на 20%, а дрібна побутова техніка, смарт пристрої і навушники продемонстрували приріст до попереднього тижня на понад 40%.

Українці активніше готуються до Дня закоханих, ніж торік. Традиційно купують серця, валентинки і квіти. Але цьогоріч досить хорошу динаміку показала у якості подарунків техніка для приготування і прибирання, персональний догляд та споживча електроніка.

Серед дрібної побутової техніки в лідерах продажу опинилися кавомашини, роботи-пилососи, системи для прасування, зубні щітки, тримери, фени і стайлери. Водночас варто зазначити, що порівняно з минулим роком люди не економлять на приладах і віддають перевагу преміальним моделям.

Серед споживчої електроніки найбільше зріс попит на смарт-годинники і TWS навушники. Також у лідери продажів ввійшли смартфони, хоча відсоток продажів у якості подарунку є нижчим порівняно з попередньою групою товарів.

Лідером серед символічних дарунків став брелок у вигляді серця. Окрім того, до п’ятірки недорогих подарунків традиційно потрапили сковорідки, які зайняли другу сходинку, декоративні подушки й подушки-обіймашки, пледи та декор.

Варіанти подарунків на День Валентина
Варіанти подарунків на День Валентина

“Цікаво, що цьогоріч споживачі не просто купували подарунки для коханих, а приділяли велику увагу створенню романтичної атмосфери та святкового настрою. Ми спостерігали зріст попиту на свічки, кольорові бокали поштучно й вироби для декорування приміщень — написи “Love”, сердечка, гірлянди тощо. Останнім часом естетична складова для українців відіграє важливе значення, а прикрашання оселі на свята стало своєрідним методом позбавлення стресу,” — розповідає директор направлення “Деко” Марина Бевзюк.

Збільшився на День закоханих і попит на квіти – лідерами серед зрізаних квітів у флора-центрі «Букет» ТЦ «Епіцентр» стали тюльпани і троянди. 

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