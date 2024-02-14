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На Донеччині за добу росіяни вбили 3 і поранили 14 мирних мешканців

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за добу росіяни вбили 3 і поранили 14 мирних мешканців
Наслідки атаки по Селидовому, 14 лютого 2024
Фото: Селидівська міська рада

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в області за минулу добу росіяни вбили трьох і поранили 14 мирних мешканців. 

Покровський район. Селидове зазнало чотирьох ракетних ударів – троє людей загинули, 12 поранені; зруйновано 5-поверхівку та корпус лікарні, пошкоджено дев'ять багатоповерхівок. У Новогродівці поранено людину, пошкоджено 21 багатоповерхівку і п'ять адмінбудівель. Авдіївка зазнала численних артобстрілів та авіаударів. У Красногорівці пошкоджено будинок. Ще один будинок пошкоджено у Гострому Курахівської громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано будинок у Ставках. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. Одна людина поранена у Часовому Яру, пошкоджено дві багатоповерхівки і два приватні будинки. У Торецьку пошкоджена адмінбудівля. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку і два приватні будинки. У Званівці зруйновано два будинки, пошкоджено ще чотири.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 58 осіб, у тому числі 12 дітей.

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