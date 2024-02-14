​Окупанти погрожують забрати бізнеси у фермерів на ТОТ

Росіяни вимагають у місцевих фермерів стати на облік у російських реєстрах.

Росіяни на тимчасово окупованих територіх України (ТОТ), погрожуючи конфіскацією бізнесу, змушують українських підприємців вносити свої дані до реєстрів РФ.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

"З моменту повномасштабного вторгнення росіяни розповідають про «повну підтримку» з боку місцевого населення. Та факти вказують на протилежне. На територіях, які окуповані після повномасштабного вторгнення, місцеві досі саботують реєстрацію бізнесу згідно вимог російського законодавства. Відтак представники російських окупаційних адміністрацій системно проводять різного роду збори, де тиснуть на місцевих підприємців", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в окупованій частині Запорізької області відбулися "наради" за участі місцевих фермерів, де були присутні так звані податківці та представники "правоохоронних органів".

"В рамках зборів фермерам погрожували конфіскацією бізнесу, якщо ті не будуть працювати згідно російського законодавства", – повідомив ЦНС.