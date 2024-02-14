Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
Крим на прицілі
Крим на прицілі
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
ГоловнаСуспільствоВійна

​Окупанти погрожують забрати бізнеси у фермерів на ТОТ

Росіяни вимагають у місцевих фермерів стати на облік у російських реєстрах. 

​Окупанти погрожують забрати бізнеси у фермерів на ТОТ
На ТОТ окупанти погрожують фермерам
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни на тимчасово окупованих територіх України (ТОТ), погрожуючи конфіскацією бізнесу, змушують українських підприємців вносити свої дані до реєстрів РФ.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

"З моменту повномасштабного вторгнення росіяни розповідають про «повну підтримку» з боку місцевого населення. Та факти вказують на протилежне. На територіях, які окуповані після повномасштабного вторгнення, місцеві досі саботують реєстрацію бізнесу згідно вимог російського законодавства. Відтак представники російських окупаційних адміністрацій системно проводять різного роду збори, де тиснуть на місцевих підприємців", – йдеться у повідомленні. 

Зокрема, в окупованій частині Запорізької області відбулися "наради" за участі місцевих фермерів, де були присутні так звані податківці та представники "правоохоронних органів".

"В рамках зборів фермерам погрожували конфіскацією бізнесу, якщо ті не будуть працювати згідно російського законодавства", – повідомив ЦНС.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies