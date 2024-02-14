​Окупанти погрожують забрати бізнеси у фермерів на ТОТ

Росіяни на тимчасово окупованих територіх України (ТОТ), погрожуючи конфіскацією бізнесу, змушують українських підприємців вносити свої дані до реєстрів РФ.
Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
"З моменту повномасштабного вторгнення росіяни розповідають про «повну підтримку» з боку місцевого населення. Та факти вказують на протилежне. На територіях, які окуповані після повномасштабного вторгнення, місцеві досі саботують реєстрацію бізнесу згідно вимог російського законодавства. Відтак представники російських окупаційних адміністрацій системно проводять різного роду збори, де тиснуть на місцевих підприємців", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, в окупованій частині Запорізької області відбулися "наради" за участі місцевих фермерів, де були присутні так звані податківці та представники "правоохоронних органів".
"В рамках зборів фермерам погрожували конфіскацією бізнесу, якщо ті не будуть працювати згідно російського законодавства", – повідомив ЦНС.
- У січні росіяни зробили ще один крок до тоталітарного контролю на ТОТ. Тепер власники готелів та баз відпочинку мають доносити про всіх відвідувачів. У разі невиконання наказу власники бізнесу будуть сплачувати штрафи до 70 тисяч валюти ворога.
- Окупанти вирішили відбирати майно у всіх незгодних з диктатурою Кремля. Відповідний законопроєкт передбачає конфіскацію всього майна, грошей, цінностей "за розповсюдження завідомо неправдивої інформації про ЗС РФ.
- Крім інших злочинів, окупанти змушують мешканців тимчасово окупованих територій відмовлятись від українського громадянства. Зокрема, окупаційна влада роздає паспорти немічним лежачим хворим. Ті змушені брати ці “документи”, оскільки без них в окупації не вижити.