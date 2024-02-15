У Київській області внаслідок атаки РФ пошкоджені будинки

У Київській області під час ракетної атаки працювала протиповітряна оборона. Завдяки роботі наших захисників влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.
"Оперативні групи продовжують працювати над виявленням наслідків ракетної атаки. Станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовані в двох населених пунктах одного з районів області", – сказав він.
Пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, декілька господарчих споруд і машини.
В будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи.
- Унаслідок російської атаки є пошкодження в різних регіонах. У Запоріжжі і у Львові росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури. У першому місті поранена одна людина, в другому – двоє.
- У Києві працювала ППО, минулося без влучань.
- У Чугуєві внаслідок атаки Росії загинула жінка.