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У Київській області внаслідок атаки РФ пошкоджені будинки

Захисникам вдалося збити російським ракети, але є наслідки від падіння їхніх уламків. 

У Київській області під час ракетної атаки працювала протиповітряна оборона. Завдяки роботі наших захисників влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

"Оперативні групи продовжують працювати над виявленням наслідків ракетної атаки. Станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовані в двох населених пунктах одного з районів області", – сказав він.

Пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, декілька господарчих споруд і машини.

В будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи. 

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